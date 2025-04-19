Soyuz MS-26 dünya’ya döndü: Kazakistan’a indi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), "Soyuz MS-26" uzay aracının bugün sabah saatlerinde mürettebatıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) başarılı bir şekilde Dünya’ya döndüğünü duyurdu.

Roscosmos’un internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Roscosmos kozmonotları Aleksey Ovçinin ve Ivan Wagner ile NASA astronotu Donald Pettit’i taşıyan iniş modülü, Moskova saatiyle 04.20’de Kazakistan’ın Jezkazgan kenti yakınlarına indi.

Açıklamada, "Soyuz MS-26"nın dönüş yolculuğu için öncelikle UUİ’nin Rusya’ya ait Rassvet modülünden ayrıldığı, yörüngeden çıkış ve iniş süreçlerinin planlandığı şekilde sorunsuz gerçekleştiği belirtildi.

Eylül 2024’te UUİ’ye ulaşan mürettebat, görev süresince 43 uygulamalı bilim deneyi gerçekleştirdi, bir uzay yürüyüşü yaptı ve bir mürettebatlı uzay aracı ile iki kargo uzay aracının istasyona kenetlenmesine katıldı. Görev kapsamında Aleksey Ovçinin üçüncü, Ivan Wagner ikinci, NASA astronotu Donald Pettit ise dördüncü uzay uçuşunu tamamladı.