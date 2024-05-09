Söz gümüşse sükût altındır atasözünün anlamı nedir?

Söz gümüşse sükût altındır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Konuşmanın ne kadar değerli olduğunu anlatırken bazen sessiz kalmanın ve dinlemenin daha değerli olabileceğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Bazen konuşmak yerine sessiz kalmak bir durumun anlaşılması için daha uygun olup, saygı görebilme ihtimalini artırmaktadır. Sessizlik bazen de en etkili iletişim şekli olabilmektedir.

SÖZ GÜMÜŞSE SÜKÛT ALTINDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Söz gümüşse sükût altındır, bir hiddetlenmeden beni dinleyebilir misin?"