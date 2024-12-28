Söz hakkı verilmeyince AK Parti Meclis grubu Bilecik Belediye Meclisini terk etti

Serhat Kaya/ Bilecik

Bilecik Belediyesi 2024 yılı içerisinde 2. defa Belediye Başkanın çağrısı ile olağanüstü toplandı. Toplantıda Pazartesi günü yapılan ilk olağanüstü toplantıda Başkan Melek Mızrak Subaşı'ya çarşı içerisinde bulunan AVM'nin müteahhidi firma Alve inşaat ile Bilecik Belediyesi arasındaki mahkemeye taşınan uyuşmazlığın çözümü için yetki verilmesinin ardından, bugünde mahkeme tarafından talep edilen ve İş Bankasından alınacak olan 150.000.000 TL tutarındaki teminat mektubu yetkisinin Başkan Subaşı'ya verilmesi konusu görüşüldü.

Gündem maddesinin okunmasının ardından söz alan AK Parti grup sözcüsü Onur Şeker, belediyenin en değerli arazilerinden biri olarak gördükleri eski otogar arazisinin İş Bankasına teminat olarak gösterilecek olmasından dolayı maddeye ret oyu vereceklerini belirterek, "Belediyenin en değerli arazisi olan otogar arazisini, bize göre öyle, belki daha değerli vardır bilmiyoruz, geçen toplantıda da konuşmuştuk. Ama en değerli arazisinin bu şekilde ipotek altına alınmasını biz kabul edemiyoruz AK Parti grubu adına söylüyorum bunu. Yarın bir gün istinaftan dönüş süresi, teminat mektubunun riskini yahut da temyizden dönüş süresinin ne kadar olacağı teminat mektubunu riske atacaktır. Çünkü biz sizden öyle anladık dosyaya teminat sunmak üzere teminat mektubunun o sebepten alındığını biliyoruz. Yarın bir gün temyizden veya istinaftan ne zaman döneceği belli olmayan bir şey için belediyenin en değerli arazilerinin ipotek edilmesini kabul edemiyoruz." dedi.

Onur Şeker'in konuşmasının ardından Başkan Subaşı, "Selim Bey zamanında biliyorsunuz ki Kayı Plazının olduğu yer Bilecik Belediyesinin en kıymetli yerlerinden biriydi. Tabi ki bu bir duyum sadece, Bilecikliler bunu söylüyor. Bileciklilerin yardımıyla alınan bir arazi, oraya bağış toplanarak alınan bir arazi olarak biliyoruz biz orayı. Bina gitti, kayı Plaza oldu Belediyenin bir tane dairesi yok. Karşı tarafa geçelim. Çınarın olduğu bölge belediyenin en kıymetli arazilerinden biriydi, kimin orası? Orayı da geçelim. Düzgün Ekmek, Belediye Ekmeğin olduğu yerler, ne oldu oralar? Bilecik'in en kıymetli alanı dört bölgesi de satıldı arkadaşlar. Heykelin etrafı Bilecik Belediyesine aitti." şeklinde konuştu.

ORTAM BİRDEN GERİLDİ

Başkan Subaşı'nın konuşmasının ardından AK Parti grup sözcüsü Onur Şeker tekrar söz almak istedi. Subaşı kendisine söz verdiğini, madde üzerinde görüşlerini belirttiğini bu yüzden ikinci defa söz hakkı vermeyeceğini söyleyince ortam gerildi. Başkan Subaşı MHP grubuna söz verince ayağa kalkan AK Parti grubu Başkan Subaşı'ya tepki göstererek meclisi terk etti.

AK Parti grubunun meclisi terk etmesinin ardından yapılan oylamada CHP grubunun kabul, MHP grubunun ret oyları ile Türkiye İş Bankasından 150.000.000 TL kredi kullanılması için Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ya yetki verilmesine ve İş Bankasına teminat olarak, Gazipaşa Mahallesi 61 ada 33,34,35 nolu parseller (Eski otogar arazisi) ile İstiklal Mahallesi 89 ada 15 parselin (AVM inşaatının bulunduğu arsa) verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.