Sözcü gazetesi davasında tüm sanıklara beraat

Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin sözde 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek Yardım'dan yargılandıkları davada mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

27 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkumiyet kararlarının kaldırılması ve beraat kararı verilmesi için İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı.

İstinaf Mahkemesi'nin kararının ardından dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay'ın bozma ve beraat kararı sonrasında, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesi davasında yargılanan tüm gazetecilerin beraatine hükmetti.

NELER OLMUŞTU?

Gazeteye yönelik ilk dava patron Burak Akbay, muhabir Gökmen Ulu, eski çalışan Mediha Olgun ve muhasebeci Yonca Yücekaleli hakkında açılmıştı. Daha sonra yazarlar Emin Çölaşan, Necati Doğru, genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin’e de dava açılmıştı. Tüm isimlere ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ suçlaması yöneltilmiş, davalar birleştirilmişti.

Gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasından üç yıl altı ay 15’er gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İnternet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve gazetenin genel yayın yönetmeni sanık Metin Yılmaz da aynı suçtan üç yıl dörder ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu hakkında ise aynı suçtan iki yıl birer ay hapis cezası verilmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ise dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması dikkate alınarak beraatine karar verilmişti.

Verilen hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından onaylanmıştı. Gazetenin avukatları davayı Yargıtay’a taşımıştı.