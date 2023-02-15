15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ömer Çelik açıkladı. Bir il daha afet bölgesi ilan edildi

Ömer Çelik açıkladı. Bir il daha afet bölgesi ilan edildi

Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 19:45
Takip Et

Sözcü Ömer Çelik bir ilin daha afet bölgesi kapsamına alındığını açıkladı

Ömer Çelik açıkladı. Bir il daha afet bölgesi ilan edildi
+
Aa
-

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'ın da 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirileceğini açıkladı. Çelik konuyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir" dedi.

Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

10 il olarak zikrediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ da depremde etkilenmesi bakımından afet bölgesi olarak değerlendirecek. Bundan sonra 11 il olarak zikredeceğiz.

Büyük milletimiz hem afet bölgesindeki yaraları sardı hem de yurtdışından gelen ekiplerle bir lokmasını bile paylaştı. Böylece asaletimizi tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk.

'Hatay'da baraj yıkıldı' gibi bir haber en büyük yalanlardan, en yıkıcı tavırlardan birisi olarak kayıtlara geçti. Hukuki açıdan gereğinin yapılması için girişimler ortaya koyuluyor.

Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Neredeyse 200 binden fazla vatandaşımız başka illere nakledilmiş oldu.

(Deprem yardımları) 10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor.

Depremzede tüm çocuklar devletimizin koruması altındadır, çocuklarımız sahipsiz değildir.

Sınır kapıları açıldı, Hatay'a daha çok Suriyeli geliyor" yalanı ortaya atıldı. Bu kadar vahşi, sorumsuz ve gayriahlaki bir açıklama daha olamaz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
6
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi
7
﻿Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi
﻿Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi
﻿Ligden çekilen Hatayspor'da ayrılıklar başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'da ayrılıklar başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'da ayrılıklar başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor maçı için çağrı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor maçı için çağrı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor maçı için çağrı
﻿Trabzonspor'un rakibi Basel, maç hazırlıklarını tamamladı
﻿Trabzonspor'un rakibi Basel, maç hazırlıklarını tamamladı
﻿Trabzonspor'un rakibi Basel, maç hazırlıklarını tamamladı
﻿Deprem sonrası 130 futbolcu serbest kaldı
﻿Deprem sonrası 130 futbolcu serbest kaldı
﻿Deprem sonrası 130 futbolcu serbest kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.