Ömer Çelik açıkladı. Bir il daha afet bölgesi ilan edildi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'ın da 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirileceğini açıkladı. Çelik konuyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir" dedi.

Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

10 il olarak zikrediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ da depremde etkilenmesi bakımından afet bölgesi olarak değerlendirecek. Bundan sonra 11 il olarak zikredeceğiz.

Büyük milletimiz hem afet bölgesindeki yaraları sardı hem de yurtdışından gelen ekiplerle bir lokmasını bile paylaştı. Böylece asaletimizi tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk.

'Hatay'da baraj yıkıldı' gibi bir haber en büyük yalanlardan, en yıkıcı tavırlardan birisi olarak kayıtlara geçti. Hukuki açıdan gereğinin yapılması için girişimler ortaya koyuluyor.

Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Neredeyse 200 binden fazla vatandaşımız başka illere nakledilmiş oldu.

(Deprem yardımları) 10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor.

Depremzede tüm çocuklar devletimizin koruması altındadır, çocuklarımız sahipsiz değildir.

Sınır kapıları açıldı, Hatay'a daha çok Suriyeli geliyor" yalanı ortaya atıldı. Bu kadar vahşi, sorumsuz ve gayriahlaki bir açıklama daha olamaz.