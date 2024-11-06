Sözcü'de deprem! Ünlü yazar 11 yıl sonra veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sözcü'de deprem! Ünlü yazar 11 yıl sonra veda etti

Uzun süredir Sözcü’de yazan Soner Yalçın, gazeteden ayrıldığını duyurdu.

Sözcü Gazetesi'nde 17 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın ayrılığı sonrası art arda veda haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni veda haberi ise gazetenin 11 yıllık köşe yazarı Soner Yalçın’dan geldi.

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Soner Yalçın

“Ben yazılarımla maalesef gazetenin yanında olamayacağım....” diyerek okurlarına veda eden Yalçın, “Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir. Evet, değerli okur artık ayrılma zamanı geldi. İyi ki varsınız. Katkısı olan her meslektaşıma da teşekkür ederim. Hoşçakalın...” ifadelerine yer verdi.

AYTUNÇ ERKİN DE VEDA ETTİ

Geçtiğimiz hafta gazetede uzun zamandır yazı yazan Gazeteci Aytunç Erkin, ayrılığını açıklamıştı.

Sözcü'de şok ayrılık! Ünlü yazar veda ettiSözcü'de şok ayrılık! Ünlü yazar veda etti

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