Sözcü’den sürpriz transfer! Ünlü sunucuyu kadrosuna kattı...

1992 yılında Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe başlayan Serdar Cebe, sırasıyla Kanal D, NTV, Kanal 6, CNN Türk, Kanal 24 ve Haber Global gibi pek çok medyada görevlerde bulundu. Cebe, Kanal D Ana Haber Bülteni’ni uzun yıllar sunmuştu.

Spikerliğin ardından Doğan Haber Ajansı Washington Temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Ancak 2018 yılında medya kuruluşundaki görevden ayrıldı.

2019-2020 yıllarında Amerika’nın Sesi’nde, 2020-2021’de Haber Global’de çalışan Cebe, kısa bir süre OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği görevini yaptı. Daha sonra yeniden Amerika’nın Sesi’ne gitti.

Cebe bugün Sözcü Gazetesi ABD temsilcisi olarak ilk özel haberini yaptı. Cebe’nin de uzun yıllar sonra sahalara Sözcü TV ile geri dönmüş oldu.