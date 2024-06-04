Sözde derviş milyonları cebe indirdi

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
Sözde derviş milyonları cebe indirdi

Kendisini derviş olarak tanıtan Mahmut Öztürk isimli bir şahıs, İstanbul, Trabzon, Amasya, Ankara ve Muğla’dan 36 kişiyi Bosna Hersek üzerinden Hacca götürme vaadi ile dolandırdı. Öztürk toplamda 3 milyon lira ile kayıplara karıştı.

Din üzerinden yapılan bir dolandırıcılık faaliyeti daha ortaya çıktı. Mahmut Öztürk isimli bir şahıs kendisini derviş olarak tanıttı.

Ankara ve Muğla başta olmak üzere İstanbul, Trabzon ve Amasya’dan toplamda 36 kişiyi Hacca daha uygun fiyat ile götüreceğini vaad etti. Öztürk, kişi başı 70 bin lira alarak kayıplara karıştı. Paralarını banka üzerinden Öztürk’e yollayan şahıslar savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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Dolandırılan mağdurlardan Ali Bağlan, 14 seneden bu yana kendisine kura çıkmadığını söyledi. Bir arkadaşı vasıtası ile kendisini derviş olarak tanıtan Öztürk’ün Bosna’da görev yaptığını ve kendilerini uygun şartlar altında Hacca götüreceklerini söyledi.

Kişi başı 70 bin lira yatıran Bağlan, eşi ile birlikte para yatırdıklarını ve Hac zamanı gelince bir Öztürk’ün bir anda ortadan kaybolduğunu söyledi. Paraları internet bankacılığı üzerinden yolladıkları Bağlan tarafından ifade edildi.

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Parasını kaptıran mağdurlardan Burak Bir isimli vatandaş ise, sözde dervişin Diyanetten tanıdıkları olduğunu ve Hac vizesi verebileceğini ifade ettiğini belirtti.

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