Sözde hoca Allah'a böyle şirk koştu: Burada olmanız 1000 sene namaz kılmanızdan daha sevaptır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sözde hoca Allah'a böyle şirk koştu: Burada olmanız 1000 sene namaz kılmanızdan daha sevaptır

Sosyal medyada vaz veren bir hocanın sözleri duyanları şaşkına çevirdi. Şahıs, hitap ettiği kişilere "sohbete gelmeniz bin sene namaz kılmaktan daha sevaptır" dedi.

Sosyal medya mecralarında vaaz veren hocaların ilginç söylemleri sık sık gündem oluyor.

Bu kez bir hoca çıtayı daha da yükselterek kendisini dinlemeye gelmenin bin yıl namaz kılmaktan daha sevap olduğunu iddia etti.

"En çok pişman olacağınız şeylerden bir tanesi kaçırdığınız ilim meclisleri olacak." diyen hoca görünümlü şahıs, "Şimdi sizin burada yarım saat bir saat oturmanız bin sene namaz kılmaktan daha sevap, bin sene oruç tutmaktan daha sevap, bin tane cami yaptırmaktan daha sevap, bin tane çeşme yaptırmaktan daha sevap, bin kere umreye gitmekten daha sevap, bin hastayı ziyaret etmekten daha sevap, bin cenazeye katılmaktan daha sevap. Sevabı anlatıyorum size, siz kıyaslayın cemaati müslimin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabının paylaşımda bulunan bir vatandaş ise; "Benim huzurumda oturmanız, Allahın huzurunda 1000 sene namaz kılmanızdan daha iyidir dedi. Şimdi anladınız mı Atatürk’ün tekke ve zaviyeleri neden kapattığını!" sözleriyle hoca görünümlü şahsa tepki gösterdi.

zxzxz.jpg

xzxzxz.jpg

Son Haberler
Banka aracını soymaya çalışan 8 çete üyesi öldürüldü Dünya
Banka aracını soymaya çalışan 8 çete üyesi öldürüldü
9 işçinin hayatını kaybettiği İliç'teki maden yeniden açılıyor. Kanadalı şirket harekete geçti Gündem
9 işçinin hayatını kaybettiği İliç'teki maden yeniden açılıyor. Kanadalı şirket harekete geçti
Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü Gündem
Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
Ewa Swoboda bir hareketiyle olimpiyatta viral oldu Spor
Ewa Swoboda bir hareketiyle olimpiyatta viral oldu
Mauro Icardi ateşi yaktı. Heyecan yaratan paylaşım Spor
Mauro Icardi ateşi yaktı. Heyecan yaratan paylaşım
Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü Yerel Haberler
Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü
Tapu sahipleri dikkat. Bakanlık 14 gün süre verdi Ekonomi
Tapu sahipleri dikkat. Bakanlık 14 gün süre verdi