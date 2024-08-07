Sözde hoca Allah'a böyle şirk koştu: Burada olmanız 1000 sene namaz kılmanızdan daha sevaptır

Sosyal medya mecralarında vaaz veren hocaların ilginç söylemleri sık sık gündem oluyor.

Bu kez bir hoca çıtayı daha da yükselterek kendisini dinlemeye gelmenin bin yıl namaz kılmaktan daha sevap olduğunu iddia etti.

"En çok pişman olacağınız şeylerden bir tanesi kaçırdığınız ilim meclisleri olacak." diyen hoca görünümlü şahıs, "Şimdi sizin burada yarım saat bir saat oturmanız bin sene namaz kılmaktan daha sevap, bin sene oruç tutmaktan daha sevap, bin tane cami yaptırmaktan daha sevap, bin tane çeşme yaptırmaktan daha sevap, bin kere umreye gitmekten daha sevap, bin hastayı ziyaret etmekten daha sevap, bin cenazeye katılmaktan daha sevap. Sevabı anlatıyorum size, siz kıyaslayın cemaati müslimin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabının paylaşımda bulunan bir vatandaş ise; "Benim huzurumda oturmanız, Allahın huzurunda 1000 sene namaz kılmanızdan daha iyidir dedi. Şimdi anladınız mı Atatürk’ün tekke ve zaviyeleri neden kapattığını!" sözleriyle hoca görünümlü şahsa tepki gösterdi.