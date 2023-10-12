Sözde hocadan taharet dersi! Ğırt ğırt ses gelene kadar devam

Tarikatçı bir hoca taharetin nasıl alınmasını gerektiğini anlatırken "Bir insan dübüründen ğırt ğırt diye ses gelene kadar taharetlenmeye devam etmeli. Bardaktaki temizlik sesi çıkmalı" dedi.

Sözde hocadan taharet dersi! Ğırt ğırt ses gelene kadar devam

Sözde hocaların internette dolaşan videoları gündem olmaya devam ediyor.

Bu hocaların söylemleri sosyal medyada dikkat çekerken, vatandaşlara sesleniş biçimleri ve kurdukları ifadeler viral oluyor.

Yine sosyal medyada çok konuşulan bir tarikat hocası gündem oldu.

Bu kez bir tarikatçının nasıl taharet alınacağını anlattığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

"ĞIRT ĞIRT SES GELENE KADAR..."

Tarikatçı, “Bana diyorlar ki ‘erkeklerin donundan leş gibi lekeler çıkıyor’. Kardeşlerimde huzur olsun istiyorum. Bu sol el neden var? Taharet için var. Bir insan dübüründen ğırt ğırt diye ses gelene kadar taharetlenmeye devam etmeli” dedi.

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