Sözleşmeli öğretmen eşlerin yer değiştirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, farklı illerde öğretmenlik yapan eşlerin iller arası yer değiştirme işlemleri için başvuruların 21-25 Ağustos tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

KAYNAK: DHA
Sözleşmeli öğretmen eşlerin yer değiştirme başvuruları başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sözleşmeli öğretmen olarak her ikisi de 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 21-25 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Öğretmenler, dilekçe ile yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Başvuru tarihlerinin, öğretmenlerin yaz tatili dönemi içinde olması sebebiyle dilekçeler istenilen il milli eğitim müdürlüğüne verilebilecek. Belirlenen şartlara uygun olanların atamaları gerçekleştirilerek, ilgililere kısa mesaj yoluyla bilgi verilecek.

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