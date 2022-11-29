Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından sözleşmeli personellerin kadro gelip gelmeyeceği ve 3+1 şartı konusunda konuştu. Sözleşmeli personeller ise kadro gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Sözleşmeliler ne zaman, nasıl kadro alacak? Sözleşmeli 3+1 sistemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplatışı sonrasında 3+1 yıl şartını ve yeni sistemin detaylarını paylaştı.

KADROYA GEÇİŞTE 3+1 SİSTEMİ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.’’ dedi.

İSTEĞE BAĞLI KADROYA GEÇİŞ

‘’Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Kadro kapsamı dışında kalanlar, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları, görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır.’’ şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Hazırlanan son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.