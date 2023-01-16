16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Salih Uçan 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Menajer Ömer Uzun, Salih Uçan'ın Beşiktaş ile sözleşmesinde yer alan artı 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı kulüp tarafından kullanıldığını ifade etti.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 20:11
Takip Et

Sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı: Salih takımda kalıyor

Salih Uçan 1 yıl daha Beşiktaş'ta
+
Aa
-

Futbolcu menajeri Ömer Uzun; Salih Uçan'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, oyuncusunun sözleşmesini uzattığını TFF'ye bildirdi. Yeni sözleşme ile birlikte Salih Uçan, 31 Mayıs 2024'e kadar siyah-beyazlıların formasını terletecek. 

BAŞKAN DA BU KONUDA DESTEKLEDİ

Futbolcu menajeri Ömer Uzun, Beşiktaş Asbaşkanı Ceyhun Kazancı ile planladıklarını söyledi.

-Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar. 2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024'e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
1
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
2
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
3
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
4
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
5
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
6
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
7
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Şarampole yuvarlanan araçta sıkıştı. Donarak hayatını kaybetti
﻿Şarampole yuvarlanan araçta sıkıştı. Donarak hayatını kaybetti
﻿Şarampole yuvarlanan araçta sıkıştı. Donarak hayatını kaybetti
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.