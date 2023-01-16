Salih Uçan 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Futbolcu menajeri Ömer Uzun; Salih Uçan'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, oyuncusunun sözleşmesini uzattığını TFF'ye bildirdi. Yeni sözleşme ile birlikte Salih Uçan, 31 Mayıs 2024'e kadar siyah-beyazlıların formasını terletecek.

BAŞKAN DA BU KONUDA DESTEKLEDİ

Futbolcu menajeri Ömer Uzun, Beşiktaş Asbaşkanı Ceyhun Kazancı ile planladıklarını söyledi.

-Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar. 2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024'e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim.