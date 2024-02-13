Sözün bittiği fotoğraf! Şehit çocuğunun gözyaşları...

Kaynak: AA
Sözün bittiği fotoğraf! Şehit çocuğunun gözyaşları...
Adıyaman’da görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay, yüksekten düşerek yaralandıktan sonra hastanede şehit oldu. Şehidin 5 yaşındaki oğlu Ramazan, törendeki gözyaşlarıyla herkesi kahretti.

Tuğay, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görev yapıyordu. 9 Şubat Cuma günü görev esnasında yüksekten düşerek yaralandı.

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Tuğay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

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Şehit için görev yaptığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda bir tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Tuğay’ın ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, dualar eşliğinde askeri uçakla memleketi Karaman’a uğurlanmak üzere gönderildi.

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Törende, şehidin 5 yaşındaki oğlu Ramazan, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak öptü. Şehidin eşi Nejla Tuğay da tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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Törene, Şehit Tuğay’ın yakınlarının yanı sıra Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Başsavcıvekili Mehmet Hakan Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve vatandaşlar da katıldı.

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