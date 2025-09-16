S&P 500 ve Nasdaq yeniden rekor kırdı

ABD’de borsa endeksleri Salı günü dikkat çeken bir hareketle yeniden rekor seviyelere ulaştı. S&P 500 ve Nasdaq Composite, geçtiğimiz günlerde görülen zirvelerinin üzerine çıkarak yeni tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi. Dow Jones endeksi ise daha yatay bir seyir izledi.

Yatırımcıların gözü şu anda bugün başlayan ve yarın kararları açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında. Hâkim beklenti, Fed’in faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitmesinden yana.

Ekonomik veriler, bu beklentileri destekleyecek şekilde geldi. Perakende satışlar ve sanayi üretimi rakamları Ağustos’ta piyasa tahminlerinden daha güçlü olurken; hem ihracat hem ithalat fiyatları beklentileri aştı. Ancak bu veriler, piyasanın genel olarak Fed’in para politikasındaki yönü değiştireceği algısında kayda değer bir sapma yaratmadı.

Sektör bazında enerji hisseleri öne çıkarken, kamu hizmetleri ve teknoloji şirketleri görece geri kaldı.

Kurumsal haberlerde ise Oracle hisseleri, ABD’de TikTok’un faaliyetine devam etmesini sağlayabilecek bir konsorsiyumun parçası olabileceği yönündeki haberle yaklaşık %3’lük sıçrama yaptı. Investopedia+1 Alphabet (Google’ın ana şirketi) ise Birleşik Krallık’ta yapay zekâ ekonomisini desteklemek amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde 5 milyar pauntluk yatırım yapacağını açıklayınca hisselerinde hafif bir değişim gözlendi. Öte yandan Nvidia ve Broadcom hisseleri yaklaşık %0,7’lik düşüşle kapandı.

BAĞLAM VE TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ

Bu tür gelişmeler, küresel sermaye akımlarını etkileyerek Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yön verebilecek. Örneğin faiz indirimi beklentileri dolar ve euro gibi döviz kurlarında değer kazancını sınırlandırabilir; hisse senedi piyasalarında da risk iştahını artırabilir. Ayrıca teknolojik yatırımların ve enerji sektörünün öne çıkması, benzer sektörlerde faaliyet gösteren Türk şirketleri için yabancı yatırımcıların ilgisinin artması açısından fırsat yaratabilir.