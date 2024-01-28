S&P: ABD’de resesyon riski hafifledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P Global, ABD'de gelecek 12 ay içinde resesyon olasılığının geçen yılın ortasından bu yana hafiflediğini söyledi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, gelecek 12 ay içinde ABD'de resesyon olasılığının geçen yılın ortasından bu yana hafiflediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği paylaşıldı.

Gelen açıklamada, mevcut verilerin enflasyonun düşmesi ve iş gücü piyasasının sağlıklı olmasıyla tüketici sektöründe olumlu eğilimler gösterdiği fakat harcama büyümesine yönelik kısa vadeli herhangi bir döngüsel artışın ekonominin temeldeki büyüme potansiyeli ile sınırlı olduğu belirtildi.

S&P Global Ratings ABD baş ekonomisti Satyam Panday, yaptığı değerlendirmede, "Karışık öncü göstergeler göz önüne alındığında, önümüzdeki çeyreklerde trendin altında bir büyüme bekliyoruz." İfadelerine yer verildi.