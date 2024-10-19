S&P500’den rekor

Netflix, üçüncü çeyrek finansal raporunu açıkladı ve beklentilerin üzerinde kazançlar, gelir ve abone sayısı bildirdi. Bu olumlu sonuçlar sonrasında Netflix hisseleri %11 değer kazandı. Şirketin büyüme performansı, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı ve borsa genelinde pozitif bir hava oluşturdu.

Bunun yanı sıra, Apple da dikkat çeken bir performans sergiledi. Sektör raporları, Çin'de iPhone satışlarının arttığını gösterdi. Bu gelişme, Apple hisselerinin %1,2 oranında değer kazanmasına yol açtı. Diğer teknoloji devleri de bu olumlu havadan nasibini aldı. Nvidia ve Amazon hisseleri %0,7 artarken, Alphabet ise %0,3 değer kazandı. Bu durum, yatırımcıların teknoloji hisselerine olan güveninin artmasına işaret ediyor.

Ancak tüm borsa günleri bu kadar olumlu geçmedi. Procter & Gamble, satış beklentilerini karşılayamayarak hisselerinde düşüş yaşadı. Ayrıca, American Express de tahminlerin altında kalan gelir rakamları ile %3,1 değer kaybetti. Bu durum, yatırımcılar arasında karamsarlığa neden oldu ve bu hisselerin değeri üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

Hafta genelinde bakıldığında, S&P 500 %0,2, Dow Jones %1,2 oranında yükseldi. Bu, Dow için üst üste altıncı hafta boyunca kazanç sağlamış olması anlamına geliyor ve 2024 yılının en uzun kazanç serisini elde etti. Ancak, Nasdaq 100 bu süreçte %0,7’den fazla değer kaybetti.

Genel olarak, Cuma günü teknoloji hisselerinin öncülüğünde borsada olumlu bir görünüm vardı. Netflix’in güçlü sonuçları ve Apple’ın Çin pazarındaki başarısı, teknoloji sektörüne yönelik olumlu beklentileri artırdı. Ancak, bazı büyük şirketlerin satış ve gelir hedeflerini kaçırmaları, yatırımcıların dikkatini çekti.

Borsanın bu durumu, yatırımcılar için hem umut verici hem de dikkatli olunması gereken bir tablo sunuyor. Önümüzdeki günlerde, bu gelişmelerin piyasalara olan etkileri daha da netleşecektir. Yatırımcıların, şirketlerin mali raporlarını ve piyasa trendlerini yakından takip etmeleri, daha bilinçli kararlar alabilmeleri açısından önem taşıyor. Kolayca değişebilen piyasa koşulları, dikkatli bir izleme gerektiriyor.