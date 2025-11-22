Ünlü milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X’in geliştirdiği Starship roketinde yapılan bir test sırasında patlama meydana geldi. Patlama, Starsihp roketine eklenmesi planlanan güçlendirici için yapılan test sırasında oldu.

Güney Teksas’ta yapılan test sırasında oluşan patlamada roket hızlandırıcısının alt bölümünde hasar meydana geldi. Patlamanın testin çok erken aşamasında meydana geldiği ve motorların araca yerleştirilmediği öğrenildi.

Cuma günü yerel saatle 04.00’da meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan Space X, olayın "gaz sistemi basınç testi" sırasında meydana geldiğini bildirdi. ABD merkezli şirket patlamada kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

Patlamanın meydana geldiği testten bir gün önce, SpaceX, B18 güçlendiricisini tanıtmış ve fırlatma öncesi testlerine başladığını duyurmuştu.

Test edilen güçlendirici Starship projesinin V3 olarak adlandırılan versiyonunun büyük bir parçası olarak görülüyordu. Starship V3'ün daha büyük, daha güçlü, daha güvenilir olması ve diğer Starship'leri Dünya yörüngesine yerleştirebilmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE PATLAMALAR YAŞANMIŞTI

Space X’in Starship testleri sırasında daha önce de patlamalar yanmıştı. Haziran ayında meydana gelen patlamada Roketin üst kademesi fırlatma rampasında patlamıştı. Büyük bir patlama sonrası meydana gelen yangın 2 saatte söndürülmüştü.

Starship testleri sırasında meydana gelen patlamalar projenin geleceği konusunda kafalarda soru işaretlerine neden olurken Space X ise bunu hızlı test süreçlerinin doğal bir parçası olarak görüyor.

AY’A MÜRETTEBAT GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORLAR

Patlamanın SpaceX'in sonraki adımları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı henüz belli değil. Ancak test programında yaşanacak herhangi bir önemli gecikme, SpaceX'in genel planlarını riske atabilir.

Space X, Starhip testlerini 2026 yılında yoğun bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor. ABD’li şirket Starhip’in 2028 yılında Ay’a mürettebat göndermesini hedefliyor.

Geçici NASA yöneticisi Sean Duffy, SpaceX'i Ay görevinde yeterince hızlı hareket etmediği için eleştirdi ve Jeff Bezos'un Blue Origin şirketine sözleşmeyi alma şansı vermek isteyebileceğini söyledi.