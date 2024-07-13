Space X’in roketi uzayda patladı

Space X’in starlink uydusunu göndermek için kullandığı Falcon 9 roketi uzayda infilak etti. Patlamanın teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Fırlatmanın ardından ikinci aşama roket motorda ateşleme arızası yaşandığı bildirildi. Kamera kayıtlarında, roketin dış gövdesinde çok miktarda buz biriktiği görülüyor.

Araçtan ayrılan starlink uyduları istenen yörüngeye ulaşamadı. İkinci aşama roketin uzayda "infilak ettiği" açıklandı.

Araçtan ayrılan starlink uydularının istenilen yörüngeye ulaşamadığı ve roketin uzayda infilak ettiği bildirildi. Sığ bir yörüngeye yerleştirilen 20 Starlink uydusu Dünya atmosferine yeniden girecek ve yanacak.

Kaza, 2016'dan beri 344 fırlatmanın ardından Falcon 9 roketlerinin ilk kırım olayı olarak kayıtlara geçti. Astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Falcon 9 roketlerini kullanan NASA ise açıklama yapmaktan kaçındı.