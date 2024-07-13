Space X’in roketi uzayda patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Space X’in roketi uzayda patladı

Space X’in Falcon 9 roketi uzayda infilak etti. Teknik arıza nedeniyle gerçekleşen patlama Falcon 9 roketlerinin 2016’dan bu yana gerçekleşen ilk kırım olayı olarak kayıtlara geçti.

Space X’in starlink uydusunu göndermek için kullandığı Falcon 9 roketi uzayda infilak etti. Patlamanın teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Fırlatmanın ardından ikinci aşama roket motorda ateşleme arızası yaşandığı bildirildi. Kamera kayıtlarında, roketin dış gövdesinde çok miktarda buz biriktiği görülüyor.

Araçtan ayrılan starlink uyduları istenen yörüngeye ulaşamadı. İkinci aşama roketin uzayda "infilak ettiği" açıklandı.

Araçtan ayrılan starlink uydularının istenilen yörüngeye ulaşamadığı ve roketin uzayda infilak ettiği bildirildi. Sığ bir yörüngeye yerleştirilen 20 Starlink uydusu Dünya atmosferine yeniden girecek ve yanacak.

Kaza, 2016'dan beri 344 fırlatmanın ardından Falcon 9 roketlerinin ilk kırım olayı olarak kayıtlara geçti. Astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Falcon 9 roketlerini kullanan NASA ise açıklama yapmaktan kaçındı.

ekran-goruntusu-2024-07-13-083831.png

ekran-goruntusu-2024-07-13-083732.png

Son Haberler
Muhalif seçmenin oylarıyla seçilen vekiller AKP’ye geçiyor! İsim isim belli oldu Gündem
Muhalif seçmenin oylarıyla seçilen vekiller AKP’ye geçiyor! İsim isim belli oldu
Akasya Durağı'nın Zeyno'sunun son hali ortaya çıktı. Instagram’ı pozlarıyla kasıp kavuruyor Magazin
Akasya Durağı'nın Zeyno'sunun son hali ortaya çıktı. Instagram’ı pozlarıyla kasıp kavuruyor
77 pilot balina kıyıya vurdu Dünya
77 pilot balina kıyıya vurdu
Gece yarısı korkutan patlama Yerel Haberler
Gece yarısı korkutan patlama
İmam Hatiplere çocuk gelişimi bölümü Gündem
İmam Hatiplere çocuk gelişimi bölümü
5 katlı bina yerle bir oldu Yerel Haberler
5 katlı bina yerle bir oldu
En çok faiz veren hesaplar belli oldu. İşte Bankaların faiz hesapları Gündem
En çok faiz veren hesaplar belli oldu. İşte Bankaların faiz hesapları