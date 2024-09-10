SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için Falcon 9 roketini fırlattı

SpaceX, insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü için önemli bir adım atarak Falcon 9 roketini Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattı. Bu fırlatma, Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX’in bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Falcon 9 roketi, ABD’li milyarder iş insanı Jared Isaacman’ın liderliğindeki Polaris Dawn misyonunu uzaya taşıdı. Misyon ekibinde SpaceX mühendisleri Sarah Gillis ve Anna Mennon ile pilot Scott Poteet de bulunuyor. Uzay yürüyüşü, kapsülden uzaklaşmadan, yarın veya perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İLK ÖZEL UZAY YÜRÜYÜŞÜ

Polaris Dawn misyonu, 5 gün sürecek bir yolculuğun 3. gününde insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşünü yapmayı hedefliyor. Mürettebat, Dünya'nın en yüksek yörüngesine ulaşarak bir radyasyon kuşağı boyunca yörüngeye girecek ve "Crew Dragon" isimli kapsülde bulunacak. Ekip, uzay yürüyüşü sırasında kapsülden dışarı çıkacak.

Uzay yürüyüşü, misyonun ana odak noktası olmasının yanı sıra, ekip aynı zamanda çeşitli bilimsel deneyler de gerçekleştirecek. Misyonun bir diğer önemli parçası, Musk’ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in lazer tabanlı iletişim teknolojisinin test edilmesi olacak.

SpaceX, Polaris programı kapsamında Polaris Dawn misyonunun ardından iki ek misyon daha planlıyor. Bu misyonlar, SpaceX’in uzay keşfi ve özel uzay yolculuğu alanındaki hedeflerini genişletme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.