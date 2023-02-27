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SpaceX roketinde arıza! NASA uzay görevini dakikalar kala erteledi

SpaceX, NASA görevi için dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıyacak roketi fırlatmasında teknik arıza sebebiyle ertelendi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 14:33
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SpaceX roketinde arıza çıktı. Uzay görevini dakikalar kala erteledi

SpaceX roketinde arıza! NASA uzay görevini dakikalar kala erteledi
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SpaceX yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre, Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilmesi planlanan roketi fırlatma girişimi, motorunun ateşleme sistemindeki arıza nedeniyle fırlatmaya 2 dakika kala durduruldu.

Yetkililer, sorunun motor ateşleme sıvısını yüklemek için kullanılan yer ekipmanıyla ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Roketin fırlatma girişimi için yeni bir tarih belirtilmezken, bölgedeki hava koşullarının uygun olması durumunda, iki ABD'li astronot, bir Rus kozmonot ile bir BAE'li astronotu taşıyacak uzay aracının yarın gönderilmesi öngörülüyor.

Uzay mekiğinden inmek için roketin yakıtının tamamen boşaltılmasını bekleyen ekibin lideri Stephen Bowen, durumlarının iyi olduğunu ve görevlerinin başında, gönderilmeyi sabırsızlıkla bekleyeceklerini söyledi.

Bowen ve ekibi, geçen yıl ekim ayından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan astronotlardan görevi devralacak.

(Kaynak: AA)

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