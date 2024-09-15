SpaceX'in Polaris Dawn misyonu ekibi Dünya'ya döndü

Kaynak: AA
SpaceX'in Polaris Dawn misyonu ekibi Dünya'ya döndü

SpaceX'in, insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü yapan Jared Isaacman'ın bulunduğu Polaris Dawn misyonu ekibi, görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü.

SpaceX'in gerçekleştirdiği Polaris Dawn misyonu, insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşüyle büyük bir başarıya imza attı. Misyon ekibinin lideri ABD'li milyarder iş insanı Jared Isaacman, bu tarihi anın ardından "Görev tamamlandı." açıklamasını yaptı.

SpaceX, Polaris Dawn misyonunu 10 Eylül 2024'te Florida'dan Falcon 9 roketi ile başlattı. Misyon kapsamında, 12 Eylül'de Jared Isaacman ve SpaceX mühendisleri Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet uzayda 5 gün süren bir yolculuğa çıktı.

Polaris Dawn misyonu, uzayda ilk özel uzay yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. Isaacman ve Gillis, Dragon kapsülünden bir halat yardımıyla uzay boşluğuna çıkarak bu önemli başarıya imza attı. Isaacman, uzayda yürüyüş yapan 264'üncü kişi, Gillis ise 265'inci kişi olarak kayıtlara geçti.

Misyonda, bilimsel deneyler de gerçekleştirildi. Polaris Dawn ekibi, radyasyon kuşağını geçerek Dünya'nın en yüksek yörüngesine ulaştı ve çeşitli bilimsel gözlemler yaptı.

Görev başarıyla tamamlandıktan sonra Polaris Dawn ekibinin bulunduğu Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletindeki Dry Tortugas bölgesi yakınlarında Meksika Körfezi sularına iniş yaptı.

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