SpaceX'ten Vietnam'a dev yatırım

Elon Musk’ın sahibi olduğu Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Vietnam’a 1,5 milyar ABD doları yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırım, Vietnam’ın dünyanın en büyük şirketleri için bir yatırım merkezi olarak cazibesini artırma çabalarının bir parçası. Vietnam Haber Ajansı’na (VNA) göre, Vietnam Devlet Başkanı To Lam, New York ziyareti sırasında SpaceX’in küresel iş ve hükümet işlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tim Hughes ile bir araya geldi. Hughes, şirketin uydu internet planı için Vietnam’ın potansiyelini çok değerli bulduğunu belirtti. Lam, hükümetin yatırım teklifini değerlendirdiğini söyledi.

Hughes, SpaceX’in yakın gelecekte Vietnam’a 1,5 milyar ABD doları yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı. Hanoi, SpaceX’ten yatırım prosedürlerini tamamlamak için ilgili Vietnam ajansları ve ortaklarıyla yakın koordinasyon sağlamasını istedi. SpaceX, bu konuda henüz bir yorum yapmadı.

Vietnam, uzun zamandır düşük maliyetli üretim merkezi olarak bilinse de, küresel tedarik zincirinde hızla yükselmeyi hedefliyor. Lam, New York ziyareti sırasında Google, Apple, Meta ve Super Micro Computer gibi büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle de görüştü. ABD ve Vietnam’daki iş dünyası, yarı iletkenler, yapay zeka ve havacılık gibi alanlarda birçok anlaşmaya imza attı. Google’ın hükümet işleri ve kamu politikalarına öncülük eden Karan Bhatia, Google’ın yapay zeka ve siber güvenlik geliştirme konusunda Vietnam ile daha fazla iş birliği yapmak istediğini belirtti. Lam, Google’ın teklifini memnuniyetle karşıladı ve bunun her iki taraf için de pratik faydalar sağlayacağını vurguladı.