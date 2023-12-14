Spaletti'den Zaniolo'ya: Disiplinli olmaya ihtiyacı var

Tecrübeli teknik adam Luciano Spaletti, verdiği bir röportajda Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

İtalyan teknik adam, "Nicolo Zaniolo, çok kaliteli bir futbolcu. Üst düzey bir futbolcu olmak için gereken tüm özelliklere sahip. Sadece yaptığı işte daha iyi olmasına yardımcı olabilecek davranışları öğrenmeye ve disiplinli olmaya ihtiyacı var.

Kendine bahşedilen yetenekle başa çıkması gerekiyor. Kendi kalitesiyle yaşamalı ve her gün sabah erkenden kalkıp kendisini geliştirmek için çabalamalı" dedi.

16 MAÇTA GOL ATAMADI

Nicolo Zaniolo, Aston Villa ile çıktığı 16 maçta hiç bir skor katkısı sağlayamadı.