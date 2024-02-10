Sparta Prag Galatasaray maçı öncesi gol yağdırdı

Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında perşembe günü sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak.

Çek Ligi'nde lider durumda bulunan Sparta Prag haftayı Karvina galibiyeti ile kapadı.

Mestsky Stadion'da oynanan mücadelede Sparta Prag rakibini deplasmanda 3-0 yendi zirvedeki yerini korudu. Konuk ekibin golleri 31'de Ladislav Krejci, 60'da Adam Karabec ve 69'da Jan Kuchta attı.

Sparta Prag ligde üst üste 7. kez kazandı.

Prag puanını 53'e çıkardı, Karvina 15 puanda kaldı.