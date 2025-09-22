Spartak Moskova’da Gedson Fernandes krizi! 'Nereye koşacağını bilmiyor'

Beşiktaş’ın yıldız ismi Gedson Fernandes’in Rus ekibi Spartak Moskova’ya transferi büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Portekizli orta saha, yeni takımında eleştiri oklarının hedefi oldu.

“GEDSON, BARCO’YU KOPYALIYOR”

Rus Milli Takımı Asistan Menajeri ve eski Spartak futbolcusu Nikolay Pissarev, Spartak’ın orta sahadaki yapılanmasını beğenmediğini söyledi. Pissarev, Gedson Fernandes ve Esequiel Barco’nun benzer özelliklere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Barco ve Gedson’a bir yer bulunması gerekiyor. Gedson için 25-26 milyon euro harcandı ama özellikleri ve pozisyonu bakımından Barco’yu kopyalıyor. Fernandes nereye koşacağını bilmiyor.”