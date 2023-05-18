SPK 26 siteye erişim engeli getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu 26 internet sitenin erişime engellenmesine karar verdi.

SPK 26 siteye erişim engeli getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 26 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

SPK’nın 17 Mayıs bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.

Bültende, şu ifadeler yer alıyor:

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN SİTELER:

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