SPK 3 şirketin halka arz başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, Kurul, Çates Elektrik Üretim AŞ'nin 57,15 liradan, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 7 liradan ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 3 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin 59 milyon 972 bin 38 liralık, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin 86 milyon 784 bin 965 liralık, Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ'nin 20 milyon 476 bin 74 liralık bedelli sermaye artırımı başvurusu ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 770 milyon liralık, Naturel Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 132 milyon liralık, Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin 196 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 6 milyar liralık, Burgan Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 900 milyon liralık, İstanbul Faktoring AŞ'nin 100 milyon liralık, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 900 milyon liralık, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 250 milyon liralık ve 30 milyon dolarlık, TAV Havalimanları Holding AŞ'nin 750 milyon dolarlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 715 milyon 158 bin dolarlık borçlanma aracı tahsisi başvurusu da Kurul tarafından onaylandı.

Kurul, Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanlı bir aracı kurum kuruluşuna izin verilmesi başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 66 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ tarafından, Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ'nin 30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metninin ve OYAK Çimento Fabrikaları AŞ tarafından, OYAK Denizli Çimento AŞ'nin 30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle OYAK Çimento Fabrikaları AŞ bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metninin Kurulca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.