SPK, 7 kişi hakkında geçici işlem yasağı kararı aldı

Kaynak: AA
SPK, 7 kişi hakkında geçici işlem yasağı kararı aldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Nisan'dan başlamak üzere 7 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 kişiye, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 1 kişiye olmak üzere toplam 7 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Bu karar, 22 Nisan'dan itibaren borsalarda 6 ay süreyle geçerli olacak. SPK'nın aldığı karar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesinde belirtilen fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması sebebiyle alındı.

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