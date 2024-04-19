SPK, 7 kişi hakkında geçici işlem yasağı kararı aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 kişiye, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 1 kişiye olmak üzere toplam 7 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Bu karar, 22 Nisan'dan itibaren borsalarda 6 ay süreyle geçerli olacak. SPK'nın aldığı karar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesinde belirtilen fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması sebebiyle alındı.