SPK Başkanı Gönül’den ‘Fatih Terim Fonu' yorumu. 'Fon mon değil dolandırıcılık'

SPK Başkanı Gönül, kamuoyunun gündemindeki "Fatih Terim Fonu'yla ilgili, “Burada aslında bir fon değil, bu bir dolandırıcılık" değerlendirmesi yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
SPK Başkanı Gönül’den ‘Fatih Terim Fonu' yorumu. 'Fon mon değil dolandırıcılık'

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kamuoyunun gündemindeki "Fatih Terim Fonu"yla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 80 maddelik torba kanun teklifinin görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor.

Komisyonda torba kanun teklifindeki 12. madde üzerine tartışmalar sürerken salonda soruları yanıtlamak üzere bulunan SPK Başkanı Gönül'e muhalefet milletvekilleri "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen ve futbol dünyasından birçok kişinin yüksek getiri vaadiyle dolandırıldığı soruşturmayı sordu.

CHP Karabük Miletvekili Cevdet Akay, SPK Başkanı Gönül'e "Bir yasal fonlar var bir de böyle gayri yasal fonlar var. Basına yansıyan "Fatih Terim Fonu"yla ilgili SPK bir soruşturma başlatmayı düşünüyor mu? Bu konularla ilgili düzenlemeler yapacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

"FON DEĞİL DOLANDIRICILIK"

Gönül ise yanıtında, "Söz konusu olay bir dolandırıcılık olayı ve Sermaye Piyasası mevzuatına tabi olmayan, fon adı geçmesi bizim mevzuatımıza tabi olmayan bir dolandırıcılık olayı. Aslında bir fon değil bu, adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi bizim mevzuatımızdaki yeri kapsamıyor." ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan HEDEP Muş Miletvekili Sezai Temelli ise şu eleştiriyi yaptı:

"Yasa dışı bir fon söz konusu ama nasıl oldu da ortaya çıktı, bu kadar kaynak nasıl ortada dolaşıyor? Sizin kusurlarınız, hatalarınız nedeniyle böyle bir fon oluşuyor demektir. Bu getirdiğiniz yasa böyle bir meseleyi teyit ediyor. Bu kara borsanın önünü açar. Hiçbir yerde böyle bir düzenleme göremezsiniz. Bu ülkede çok ciddi anlamda bir kara ekonomi oluşmuş durumda. Bu düzenleme bu kara ekonomi dediğimiz alanı besler, kayıt dışına çıkış hızlanır, bu anlamda çok riskli."

12. MADDE

Yapılan düzenleme ile yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte yüzde 40'a kadar artırmaya ve geçici 67'nci maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası aracı, ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı yüzde 40'a kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

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