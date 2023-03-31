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SPK iki şirket daha borsa yolu açtı

Sermaye Piyasası Kurulu, CVK Maden ve Koza Polyester’in halka arzlarına onay verdi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 09:35
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SPK CBK Maden ve Koza Polyester'e borsa yolunu açtı

SPK iki şirket daha borsa yolu açtı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), CVK Maden ve Koza Polyester’in halka arzlarına onay verdi.

SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan bilgilere göre; Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AŞ, 193.000.000 TL olan sermayesini 23.160.000 TL bedelli artırarak 216.160.000 TL'ye yükseltecek. Mevcut ortaklardan Sait Akınal’a ait 10.615.000 TL ve Suat Akınal’a ait 10.615.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 24,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ; 35.000.000 TL olan sermayesini 7.000.000 TL artırarak 42.000.000 TL'ye çıkaracak. Mevcut ortaklardan Begüm Çevik’e ait 1.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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