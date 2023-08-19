SPK sihirbaz Aref için harekete geçti. Aldığı hisse 1093 yükseldi

Yetenek Sizsiniz yarışmasında ünlenen sihirbaz Aref’in aldığı hisse 1093 yükselince Sermaye Piyasası Kurulu yeniden incelemede bulundu.

SPK sihirbaz Aref için harekete geçti. Aldığı hisse 1093 yükseldi

Acun Ilıcalı'nın kanalında Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan sihirbaz Aref borsada hisse satın aldı.

Satın aldığı hisse katbekat değerlenince İstanbul Borsa'sına takılmıştı. Aref bu kez aldığı hissenin 1093 yükselmesiyle Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) takıldı.

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SPK bültenine göre, SPK, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği gereğince 13 kişiye 6 ay süreyle borsalarda işlem yapma yasağı getirdi.

Yasak gelen kişiler arasında illüzyonist Aref Ghafouri de bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu dün yaptığı açıklamada Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yapan 13 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

13 kişi arasında illüzyonist Aref Ghafouri de yer aldı.

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