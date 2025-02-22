SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

Düzenleme: Kaynak: AA
SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu inceleme başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

bist-100-sert-dusmustu-spk-inceleme-baslatti-yaptirimlar-uygulanacak-17401664291472-1.jpg

"Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

Son Haberler
Zonguldak- İstanbul yolu karla kaplandı
Zonguldak- İstanbul yolu karla kaplandı
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik!
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik!
Bolu’da kurslara 2 gün kar engeli
Bolu’da kurslara 2 gün kar engeli
SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı
SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı