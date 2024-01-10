SPK yılın ilk bültenini yayımladı. 4 şirkete sermaye artırımına onay verildi

Kaynak: Haber Merkezi
SPK yılın ilk bültenini yayımladı. 4 şirkete sermaye artırımına onay verildi
Sermaye Piyasası Kurulu SPK hem borçlanmalara hem de sermaye artırımlarına onay verdi. İşte o şirketler.

Sermaye Piyasası Kurulu 2024 yılının ilk bültenini yayımladı. SPK dört şirkete sermaye artırımına izin verirken, 4 şirkete de 5 milyar borçlanma aracının ihracına onay verdi.

SPK bültenindeki açıklamalara göre, Kurul Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat’ın 54 milyon liralık sermaye artırımına onay verdi. SPK ayrıca, ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 27 milyon 950 bin TL, Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetlerinin 13 milyon 400 bin lira, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaretin 168 milyon lira tutarındaki sermaye artırım başvurusuna onay verdi.

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BORÇLANMALARA DA İZİN VERİLDİ

SPK bültenin ayrıca aralarında bankaların bulunduğu 8 kuruluşa 26 milyar liranın üzerinde borçlanmasına izin verildi. Bu işlem borçlanma aracı ihracıyla gerçekleştirilecek.

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SPK'DAN CEZA

Sermaye Piyasası Kurulu, Türk İlaç ve Serum Sanayi'ye 2 Milyon 616 bin lira idari para cezası verirken, Beyaz Oto Filo Oto Kiralama A.Ş'nin pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle bir kiçi için suç duyurusunda bulundu. SPK bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi için de hukuki işlem başlattı. 31 İnternet sitesi hakkında kaldıraçlı işlem yaptırıldığını iddia etti.

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