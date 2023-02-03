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SPK'da görevden alma. Yeni atananlar belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'nda borsadaki 9 günlük sert düşüşün ardından gelen eleştirilerle birlikte Ortaklar Finansman Dairesi başkanı görevden alındı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:22
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SPK'da görevden alma. Yeni atananlar belli oldu

SPK'da görevden alma. Yeni atananlar belli oldu
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Borsada yaşanan büyük düşüşler ve halka arzlarda yaşanan magduriyet nedeniye eleştirilerin odağındaki Sermaye Piyasası Kurulu’nda kilit görevde bulunan bir daire başkanı görevden alındı.

Ortaklar Finansman Dairesi Başkanı Nizamettin Uçak bu gece yarısı görevinden alındı.

YERİNE ATANANLAR BELLİ OLDU

Nizamettin Uçak’ın yerine Sait Babuçcu daire başkanı olarak atandı. Yine Serpil Yaşar, Mustafa Eken ve Müge Taşcı başkan yardımcısı olarak atandı.

Görevden alma ve atamalar SPK Başkanı İbrahim Ömer Öngül tarafından bir genelge ile duyruldu.

SPK’da görevden alma ve yeni atamaların devam etmesi bekleniyor.

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1000 ali
3.02.2023 09:41
Yağma Hasan'ın böreği  
 
Ali yazar
3.02.2023 09:41
Adama iş, benden olsun çamurdan olsun. Ne güzel zihniyet  
 
Ali yazar
3.02.2023 09:39
Yozlaşma nin anlamı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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