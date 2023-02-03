SPK'da görevden alma. Yeni atananlar belli oldu

Borsada yaşanan büyük düşüşler ve halka arzlarda yaşanan magduriyet nedeniye eleştirilerin odağındaki Sermaye Piyasası Kurulu’nda kilit görevde bulunan bir daire başkanı görevden alındı.

Ortaklar Finansman Dairesi Başkanı Nizamettin Uçak bu gece yarısı görevinden alındı.

YERİNE ATANANLAR BELLİ OLDU

Nizamettin Uçak’ın yerine Sait Babuçcu daire başkanı olarak atandı. Yine Serpil Yaşar, Mustafa Eken ve Müge Taşcı başkan yardımcısı olarak atandı.

Görevden alma ve atamalar SPK Başkanı İbrahim Ömer Öngül tarafından bir genelge ile duyruldu.

SPK’da görevden alma ve yeni atamaların devam etmesi bekleniyor.