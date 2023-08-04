SPK’dan 14 kişiye işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ’nin (ESCAR) pay piyasasında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemler yaptığı gerekçesiyle 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

KAYNAK: AA
SPK’dan 14 kişiye işlem yasağı

ESCAR pay piyasasında usulsüzlük şüphesi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; SPK bültenine göre, kurul, ESCAR pay piyasasında 4 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemleri inceledi. İnceleme sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan “piyasanın açık, dürüst ve güvenilir çalışmasını engelleyecek şekilde aldatıcı işlem veya uygulamalarda bulunmak” fiilinin işlendiğine dair makul şüphe bulunduğu belirlendi.

14 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı

SPK, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması için, söz konusu fiili işlediği tespit edilen 14 kişiye tedbir amaçlı olarak işlem yasağı uygulama kararı aldı. Karara göre, bu kişiler 7 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici olarak işlem yapamayacak.

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