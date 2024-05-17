SPK’dan 2 şirkete halka arz onayı

Kaynak: Haber Merkezi
SPK’dan 2 şirkete halka arz onayı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin ilk halka arzını onay verdiğini duyurdu. SPK, sermaye artırımlarına yönelik kararlarını da paylaştı.

Sermaye Piyasası Kurulu 2 şirketin ilk halka arzını onayladığını açıkladı. SPK bülteni çerçevesinde Kurul, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ'nin pay başına 28 TL’den, Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin pay başına 49,50 TL’den ilk halka arzına onay verdi.

SERMAYE ARTIRIM BAŞVURULARI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 20 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına, Zedur Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 149 milyon 750 bin TL ve Sanica Isı Sanayi AŞ'nin 465 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımını onaylayan SPK, Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu kabul ettiğini açıkladı.

Kurul, Atılım Faktoring AŞ'nin 50 milyon TL, İş Faktoring AŞ'nin 1 milyar TL, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 500 milyon TL, ZİP Finansman AŞ'nin 40 milyon TL, Fiba Faktoring AŞ'nin 325 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdiğini söyledi.

SPK, Trive Portföy Yönetimi AŞ Trive Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi talebinin pozitif karşılanmasına karar verdiğini söyledi.

SUÇ DUYURULARULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen ilgiler kapsamında yapılan değerlendirme çerçevesinde 1 kişiye 12 milyon 707 bin 856,10 TL idari para cezası uygulanmasına hükmeden SPK, adına kayıtlı telefon hattını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti bulunması nedeniyle 12 telefon hattının sahipleri ile 12 kişiye ve 9 ayrı internet sitesi içerik sağlayıcısına suç duyurusu yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı öğrenilen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi amacıyla gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

İlgili Haberler
Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahminini açıkladı
SPK onay verdi. İki şirket daha halka arz oluyor
SPK onay verdi. İki şirket daha halka arz oluyor
Beta Enerji üretimini artırmaya odaklandı
Beta Enerji üretimini artırmaya odaklandı
Altınay Savunma Teknolojileri halka arz halka arz oluyor
Altınay Savunma Teknolojileri halka arz halka arz oluyor
Son Haberler
Aranan zanlı yakalandı Gündem
Aranan zanlı yakalandı
Cübbeli Ahmet yeni cemaatinin ismini açıkladı! İsmailağa’dan kovulmuştu Gündem
Cübbeli Ahmet yeni cemaatinin ismini açıkladı! İsmailağa’dan kovulmuştu
Demet Evgar çocuk parkını tamir etti Magazin
Demet Evgar çocuk parkını tamir etti
Türkiye'de nisanda 75 bin 569 konut satıldı Ekonomi
Türkiye'de nisanda 75 bin 569 konut satıldı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Maliye Bakanı olacak adam et süt ve yumurta fiyatlarının neden uçtuğunu açıkladı Ekonomi
Maliye Bakanı olacak adam et süt ve yumurta fiyatlarının neden uçtuğunu açıkladı
Fransa'da sinagoga saldırı Dünya
Fransa'da sinagoga saldırı