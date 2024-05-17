SPK’dan 2 şirkete halka arz onayı

Sermaye Piyasası Kurulu 2 şirketin ilk halka arzını onayladığını açıkladı. SPK bülteni çerçevesinde Kurul, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ'nin pay başına 28 TL’den, Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin pay başına 49,50 TL’den ilk halka arzına onay verdi.

SERMAYE ARTIRIM BAŞVURULARI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 20 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına, Zedur Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 149 milyon 750 bin TL ve Sanica Isı Sanayi AŞ'nin 465 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımını onaylayan SPK, Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu kabul ettiğini açıkladı.

Kurul, Atılım Faktoring AŞ'nin 50 milyon TL, İş Faktoring AŞ'nin 1 milyar TL, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 500 milyon TL, ZİP Finansman AŞ'nin 40 milyon TL, Fiba Faktoring AŞ'nin 325 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdiğini söyledi.

SPK, Trive Portföy Yönetimi AŞ Trive Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi talebinin pozitif karşılanmasına karar verdiğini söyledi.

SUÇ DUYURULARULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen ilgiler kapsamında yapılan değerlendirme çerçevesinde 1 kişiye 12 milyon 707 bin 856,10 TL idari para cezası uygulanmasına hükmeden SPK, adına kayıtlı telefon hattını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti bulunması nedeniyle 12 telefon hattının sahipleri ile 12 kişiye ve 9 ayrı internet sitesi içerik sağlayıcısına suç duyurusu yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı öğrenilen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi amacıyla gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini açıkladı.