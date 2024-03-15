SPK'dan 2 şirkete sermaye artırımına onay

Kaynak: Haber Merkezi
SPK'dan 2 şirkete sermaye artırımına onay
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin 3 milyar lira bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve 198 milyon 628 bin lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyayası Bülteni'nde yayınlanan bilgiye göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 3 milyar lira, tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaretin 198 milyon 628 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

SPK ayrıca, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaretin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Dap Gayrimenkul Geliştirmenin toplam satış hasılatı tutarı 1 milyar 29 milyon liraya karşılık gelecek şekilde tahsisli sermaye artırımı ise başvurusu kabul edildi.

Bunun yanında, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'den 2 kişiye toplam 311 bin 134 lira idari para cezası, Pınar Süt Mamülleri Sanayiye 155 bin 567 lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticarete 311 bin 134 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, 7 internet sitesinin içerik sağlayıcıları ve 11 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti bulunması sebebiyle 8 telefon hattının sahipleri hakkında suç duyusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 51 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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