SPK'dan 22 kişiye dev ceza

SPK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre Kurul, Loras Holding AŞ'nin 384 milyon TL’lik, Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ'nin 41 milyon 500 bin TL’lik ve Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ'nin 34 milyon 712 bin 500 TL’lik bedelli sermaye artırımı talep ederken, Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 132 milyon TL’lik, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin 65 milyon TL’lik ve PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi AŞ'nin 73 milyon 350 bin TL’lik bedelsiz sermaye artırım başvurusuna pozitif cevap vererek onayladı.

Kurul, ayrıca Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 600 milyon TL, Lider Faktoring AŞ'nin 200 milyon TL, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 850 milyon TL, Quick Finansman AŞ'nin 880 milyon TL, Burgan Bank AŞ'nin 3 milyar TL, Şekerbank TAŞ'ın 600 milyon dolar borçlanma aracı tahsisi başvurusuna olumlu cevap vererek onayladı.

Öte yandan, Kurul, Emlak Varlık Kiralama AŞ, Vakıf Varlık Kiralama AŞ, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun kira sertifikası ihraçlarına da olumlu yanıt verdi.

22 KİŞİYE TOPLAM 195,7 MİLYON LİRA CEZA

Kurul tarafından gelen açıklamada, 21'i gerçek biri tüzel toplam 22 kişiye 195 milyon 659 bin 151 TL idari para cezası uyguladı.

SPK, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KZBGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 19 kişiye 195 milyon 449 bin 802 TL, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzdan elde ettiği karın gelirini kullanım yerlerine ilişkin yapılan inceleme neticesinde ise 2 gerçek 1 tüzel kişiye 209 bin 349 TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışından kaldıraçlı işlem yapıldığı belirlenen 58 web sitesine erişim engeli uygulanması için gerekli hukuki işlemleri başlattığını da paylaştı.