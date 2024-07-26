SPK’dan 3 şirkete onay

Kaynak: Haber Merkezi
SPK’dan 3 şirkete onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verdiğini açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verirken, 7 şirketin ise borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladığını duyurdu.

SPK'nin haftalık bülteni kapsamında, Kurul, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 920 milyon TL, Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 760 milyon TL ve Lider Faktoring AŞ'nin 304 milyon 560 bin TL’lik bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladığını duyurdu.

Garanti Faktoring AŞ'nin 7 milyar 375 milyon TL, VDF Filo Kiralama AŞ'nin 1 milyar 450 milyon TL, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin 5 milyar TL oldu.

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ'nin 1 milyar 200 milyon TL, Opet Petrolcülük AŞ'nin 3 milyar TL, Bilkom Bilişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar 850 milyon TL ve Borlease Otomotiv AŞ'nin 300 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildiği aktarıldı.

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