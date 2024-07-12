SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ tarafından yapılan 30 milyar liralık kira sertifikası ihracı talebini onayladı. Ayrıca, SPK; Hedef Yatırım Bankası AŞ için 1 milyar 650 milyon lira, Huzur Faktoring AŞ için 350 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ için 9 milyar 690 milyon lira, TEB Finansman AŞ için 1 milyar 325 milyon lira, Lider Faktoring AŞ için 295 milyon lira, Kent Finans Faktoring AŞ için 556 milyon 525 bin lira, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ için 2 milyar 200 milyon lira, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ için 750 milyon dolar ve Deniz Finansal Kiralama AŞ için 80 milyon dolarlık tahvil ve finansman bonosu ihracına onay verdi. İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 40 milyar lira değerindeki tahvil ve finansman bonosu ile 200 milyon lira değerindeki yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı başvurusu da Kurul tarafından kabul edildi.

SPK'nın yayınladığı bültenine göre, Q Yatırım Bankası AŞ'nin çeşitli yatırım ve saklama hizmetleri sunma talebi olumlu karşılandı. Bu hizmetler arasında emir iletimi, işlem aracılığı, portföy yönetimi, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arz süreçlerinde en iyi gayret gösterme ve aracılık, sınırlı ve genel saklama hizmetleri bulunmaktadır. Aynı şekilde, Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin de benzer hizmetlerde bulunması talebi SPK tarafından onaylandı.

Nurol Portföy Yönetimi AŞ'nin üç yeni fonunun; Değişken, Fon Sepeti ve Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının kuruluşlarına onay verildi. Aynı zamanda, Albaraka Portföy Yönetimi'nin Dördüncü ve Beşinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Azimut Portföy Yönetimi'nin İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi'nin Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi'nin Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Ziraat Portföy Yönetimi'nin Derin Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına ve katılma paylarının ihracına ilişkin belgelerin onaylanmasına yeşil ışık yakıldı.

SUÇ DUYURULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alkim Alkali Kimya AŞ ve Ayen Enerji AŞ şirketlerine yönelik gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde, iki şirket üzerinden işlem yapan birer kişiye toplamda 450 bin 700 lira tutarında idari para cezası verilmesine karar verdi.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda, 9 birey, 6 içerik sağlayıcı ve 7 telefon hattı operatörü hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Bunun yanı sıra, SPK, Türkiye'deki bireylere yabancı platformlar üzerinden kaldıraçlı işlemler yaptıran 28 internet sitesine erişim yasağı getirilmesi için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verdiğini duyurdu.