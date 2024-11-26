SPK'dan flaş karar. O yasak kalkıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
SPK'dan flaş karar. O yasak kalkıyor

SPK dikkat çeken çalışma. SPK'dan açığa satış işlem yasağının kaldırılmasıyla ilgili açıklama geldi. İşte o flaş gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasına ilişkin, "yakında kaldıracağız. üzerinde çalışıyoruz. olgunlaştırmamız lazım. endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız." dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yasağın kaldırılmasına ilişkin Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." dedi.

Son Haberler
Tamamı İstanbul’da ele geçirildi: Her döneme ait eser var
Tamamı İstanbul’da ele geçirildi: Her döneme ait eser var
DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesini istedi, Ankara hareketlendi: Ahmet Türk ve Bahçeli'den ilk açıklamalar geldi
DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesini istedi, Ankara hareketlendi: Ahmet Türk ve Bahçeli'den ilk açıklamalar geldi
Sobayı yakmak isterken evi yakıyordu!
Sobayı yakmak isterken evi yakıyordu!
Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Turistlerin yüzü güldü
Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Turistlerin yüzü güldü
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in Avrupa maçlarındaki hakemler açıklandı
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in Avrupa maçlarındaki hakemler açıklandı