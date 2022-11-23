SPK’dan SASA ve Hektaş işlemlerine yeni tedbir kararı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu SPK başta SASA ve Hektaş olmak üzere sert hareketler yapılan hisselerde bazı yasaklamalar getirdi

Yasaklamalarla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PRDGS.E, CELHA.E, CONSE.E, IMASM.E, SASA.E ve HEKTS.E paylarında 23/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, emir paketi tedbirleri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir."