SPK'dan sermaye artırımı başvurusuna dikkat çeken red kararı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka açık şirketin bedelli sermaye artışı talebine dikkat çeken red kararı.

SPK yüzde 94,7'si halka açık olan Atlas Yatırım Ortaklığı'nın bedelli sermaye artış talebini reddetti.

Bu kararın ardından şirket Kamu Aydınlatma Platformu KAP duyuru yaptı. SPK'nın başvuruyu olumsuz değerlendirdiği belirtildi.

REDDEDİLDİ

SPK'dan yapılan açıklamada, talebin neden reddedildiği belirtildi. SPK'dan yapılan duyuruda “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Bedelli Sermaye Artırımı Başvuruları İçin Belirlenen Kriterler” çerçevesinde, başvurunun nispi getiri kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.