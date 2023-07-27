SPK’dan sermaye artırımı ve borçlanma aracı onayları

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; SPK ayrıca, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Yünsa’ya

SPK’nın haftalık bültenine göre, kurul Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret’in 30 milyon 840 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Böylece şirketin ödenmiş sermayesi 123 milyon 360 bin liradan 154 milyon 200 bin liraya yükseldi. Şirket, bedelsiz sermaye artırımını iç kaynaklardan karşılayacak.

Bedelli Sermaye Artırımı Doğan Holding ve SASA’ya

SPK, Doğan Şirketler Grubu Holding’in 57 bin 803 lira, SASA Polyester Sanayi’nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurularını da onayladı. Doğan Holding’in ödenmiş sermayesi 1 milyar 115 milyon liradan 1 milyar 115 milyon 57 bin 803 liraya, SASA’nın ödenmiş sermayesi ise 1 milyar 291 milyon liradan 1 milyar 293 milyon 582 bin 311 liraya çıktı.

Borçlanma Aracı İhracına Dört Şirket

SPK, İstanbul Faktoring’in 50 milyon lira, Eko Faktoring’in 175 milyon lira, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret’in 400 milyon lira, Koç Fiat Kredi Finansman’ın ise 790 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularını onayladı. Bu şirketler, borçlanma araçlarını halka arz ederek veya nitelikli yatırımcılara satış yaparak kaynak sağlayacaklar.

Kaldıraçlı İşlem Yaptıran Sitelere Erişim Engeli

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı. Bu sitelerin isimleri SPK’nın internet sitesinde yayınlandı. SPK, yatırımcılara bu tür sitelerden uzak durmalarını ve yasal olmayan bu faaliyetlere katılım sağlamamalarını tavsiye etti.