SPK'dan son dakika kararları! Borsa'da açığa satış yasaklandı

Borsa İstanbul'daki sert düşüşlerin ardından 25 Nisan 2025’e kadar açığa satış işlemleri yasaklandı. Diğer yandan halka açık şirketlerin pay geri alımları kolaylaştırıldı. Kredili işlemlerde öz kaynak oranı da esnetildi.

25 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıları korumaya yönelik yeni önlemler açıkladı. SPK, 24 Mart 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Yasak, 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta siyasi gelişmelerin etkisiyle sert satışlara sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte endekste sert düşüşler yaşanırken, haftalık kayıp %16’yı aştı. Piyasadaki sert dalgalanmaların ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 23 Mart 2025 tarihinde bir duyuru yaparak yatırımcıları korumaya yönelik bir dizi tedbir aldığını açıkladı.

SPK tarafından yapılan açıklamada, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlemesini sağlamak ve yatırımcı haklarını korumak amacıyla piyasanın sürekli takip edildiği vurgulandı. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından piyasa işleyişine yönelik bazı düzenlemelerin gerekli hale geldiği belirtilerek, 24 Mart 2025’ten 25 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak üç kritik karar duyuruldu:

Açığa satış işlemleri yasaklandı: Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri geçici olarak durduruldu. Bu karar, piyasadaki spekülatif hareketlerin önüne geçmeyi ve aşırı oynaklığı azaltmayı hedefliyor.

Pay geri alımlarında kolaylık sağlandı: Halka açık şirketlerin kendi paylarını geri almalarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı. Bu adım, piyasalardaki satış baskısını azaltarak hisse fiyatlarının daha dengeli bir seyir izlemesini amaçlıyor.

Kredili işlemlerde öz kaynak oranı esnetildi: Kredili işlem yapan yatırımcılar için öz kaynak oranlarında esneklik sağlandı. Böylece marjin çağrılarının piyasada yaratabileceği ilave satış baskısının önüne geçilmesi planlanıyor.