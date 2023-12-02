SPK'dan üç şirketin daha halka arzına onay. İşte fiyatlar

Sermaye Piyasası Kurulu SPK'dan üç şirketin arzına onay çıktı. SPK bülteninde o üç şirketin halka arzıyla ilgili fiyatlar da belli oldu. SPK ayrıca KOÇ Finansın kira sertifikası yoluyla borçlanmasına da izin verdi

KAYNAK: Haber Merkezi
SPK'dan üç şirketin daha halka arzına onay. İşte fiyatlar

SPK haftalık bülteninde yayımlanan bilgiye göre, Kurul, Mega Metal'in 28,3 liradan, Kuzey Boru'nun 36,2 liradan, Sur Tatil Evleri GYO'nun ise 49,18 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Koç Finans'ın kira sertifikası yoluyla 5 milyar lira borçlanmasına onay çıktı

Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ'nin ise 104 milyon liralık, LDR Turizm AŞ'nin 99 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ'nin 860 milyon liralık, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin 3 milyar liralık, Enerjisa Enerji AŞ'nin 20 milyar liralık, Turknet İletişim Hizmetleri AŞ'nin 50 milyon liralık, Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon liralık, Global Menkul Değerler AŞ'nin 450 milyon liralık, Emir Varlık Yönetim AŞ'nin 600 milyon liralık, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 850 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 1 milyar lirayla Turkcell Finansman AŞ, 1,5 milyar lirayla PhillipCapital Menkul Değerler AŞ, 1,7 milyar lirayla Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ, 4 milyar lirayla Ak Finansal Kiralama AŞ, 10 milyar lirayla Vakıf Finansal Kiralama AŞ de yer aldı.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

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