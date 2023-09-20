SPK'dan yasaklı hisselere flaş düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu SPK yasaklı statüdeki sermaye piyasası araçlarının satışına bazı şartlara bağlı olarak izin veren yönetmelikte değişikliğe gitti.

KAYNAK: Haber Merkezi
SPK'dan yasaklı hisselere flaş düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliği ile, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliği içeren tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Tebliğin, "Yasaklı sermaye piyasası araçları ile Borsalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarının satışı" başlıklı maddesine eklenen fıkraya değişikliği içeriyor. Tebliğ dün itibarıyla yürürlüğe girdi.

ALACAKLARIN TAHSİL EDİLME DURUMU

Böylece, haklarında işlem yapma yasağı kararı alınmış kişilerin VİOP'daki mevcut açık pozisyonlara ilişkin takas veya teminat tamamlama yükümlülüklerinin yatırım kuruluşlarınca yerine getirilmesi durumunda, yatırım kuruluşları kendilerine söz konusu takas veya teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle borçlu olan müşterileri ile yatırım hizmet ve faaliyetleri bağlamında akdedilen sözleşmelerde hüküm bulunması kaydıyla, kendi nezdinde yer alan hesaplardaki borçlu müşterilerine ait sermaye piyasası araçlarını borsada veya ilgili aracın borsada işlem görmemesi halinde, borsa dışında satarak veya virmanlayarak alacaklarını tahsil edebilecekler.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU'NA YETKİ VERİLDİ

Yeni düzenlemeyle, haklarında işlem yapma yasağı kararı alınmış kişilerin işlem yapma yasağı uygulanmadan önce VİOP'da gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin takas veya teminat tamamlama yükümlülükleri, bugün itibarıyla daha önce doğmuş ve bu yükümlülüklerin yatırım kuruluşlarınca yerine getirilmiş olduğu hallere de uygulanacak.

Yapılacak satış işlemleri kapsamında gerekli kıymet tanım değişikliklerini yapmaya, hesaplar arası aktarım işlemlerine onay vermeye Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) yetkili olacak. Ayrıca SPK iki hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı getirdi. Ostim Endüstriyel ve Tümosan payları 17 Ekim seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Ostim Endüstriyel ve Tümosan payları 18/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında OSTIM.E ve TMSN.E paylarında 18/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir."

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