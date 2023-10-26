SPK'den 12 kişiye 6 ay yasak

SPK, Ünlü Yatırım Holding ve Anel Elektrik hisselerinde yapay piyasa oluşturdukları iddiasıyla 12 kişiye 6 ay süreyle borsalarda işlem yapma yasağı getirdi.

SPK'den 12 kişiye 6 ay yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ünlü Yatırım Holding (UNLU) ve Anel Elektrik (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde yapay piyasa oluşturulduğuna dair makul şüphe bulunduğunu açıkladı.

Kurul, bu nedenle 12 kişi hakkında 26.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

YASAK UYGULANACAK İSİMLER

SPK haftalık bülteninde yer alan karar gereğince, Ünlü Yatırım Holding hissesindeki işlemleriyle alakalı olarak Fatma KILIÇ, Kerem IŞIK, Betül KÖK, Merve KÖK, Ali KÖK, Hasan Hüseyin KÖK, Muammer Devrim CİLASUN, Gökhan ÖZDEK, Abdulkadir ÖZDEK, Esalettin ÖZDEK, Yasin İsa AŞKIN'a borsalarda 6 ay süresince işlem yasağı getirildi.

Anel Elektrik hissesindeki işlemleriyle ilgili olarak da Yeşim GÜL'e 6 ay süresince işlem yasağı verildi.

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