SPK'den 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye cezayı kesti

Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık bültenini yayınladı. Kurul sermaye artırımı ve kuruluşlara izin verirken de 2 gerçek ve 2 tüzel kişiliğe cezayı kesti.

SPK Ahlatcı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın girişim sermayesi ortaklığına izin verilmesini olumlu karşıladı. SPK, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesine de onay verdi.

İDARİ PARA CEZALARI

Çeşitli başvurulara onay veren SPK'den iki gerçek kişiye iki de tüzel kişiliğe ceza kesti. Türker Proje Gayrı̇menkul ve Yatırım Gelı̇ştı̇rme AŞ'nin 2022'de gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili yapılan inceleme ceza ile sonuçlandı. İki gerçek kişiye toplam 2 milyon 109 bin 65 lira idari para cezası verildi. SPK ayrıca, İnfo Yatırım Menkul Değerlere 3 milyon 150 bin 216 lira, Metrik Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık'a 209 bin 349 lira idari para cezası uygulanmasını karar verdi.

Toplamda 5 Milyon 468 bin lira ceza kesen SPK, 15 gerçek kişi, 8 internet içerik sağlayıcısı ve adına kayıtlı telefon hattını kullandıran kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştırdı. Yurt dışında kaldıraçlı işlemler yaptığı ileri sürülen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemler başlattı.